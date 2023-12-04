"Рух" и "Заря" не смогли забить голов в поединке 16-го тура чемпионата Украины.

В понедельник, 4 декабря, состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала львовский "Рух".

Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась вничью.

Поединок "Зари" и "Руха" получился не богатым на острые моменты и голы. Команды создали несколько возможностей, чтобы забить, однако реализовать их не смогли. В итоге игра завершилась безголевой ничьей.

Видео дня

"Заря" - "Рух" - 0:0

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль, Кирюханцев, Мышнев, Чурко, Нагнойный (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 60), Алефиренко (Жан, 82), Герреро

Запасные: Турбаевский, Жилкин, Дришлюк, Мичин, Венделл

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман (Пидгурский, 80), Пастух, Квасница, Рунич (Соломон, 70), Карабин (Федор, 70)

Запасные: Герета, Панькив, Непейпиев, Лях, Альваренга, Эдсон, Мисик, Длинный, Холод

"Рух" набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Заря" с 11 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины львовский "Рух" сыграет против полтавской "Ворсклы", а луганская "Заря" встретится с "Кривбассом".

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