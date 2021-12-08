Количество алкоголя в крови игрока "Вальядолида" вдвое превышало допустимую норму.

Полузащитник клуба "Вальядолид", который сейчас занимает пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, Гонсало Плата стал виновником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Marca.

Авария произошла на одной из центральных улиц Вальядолида ранним утром.

Плата, находясь за рулем своего Mercedes, врезался в такси, которое в результате столкновения перевернулось на бок. Пассажир такси вылетел из салона, а водителя доставали спасатели. Оба пострадавших госпитализированы с травмами, но, как сообщается, их жизнь вне опасности.

По информации СМИ, у футболиста была в два раза превышена норма допустимого количества алкоголя в крови - 0,6 промилле.

Футболист задержан. Клуб подтвердил информацию об этом и сообщил, что открыл собственное дисциплинарное расследование.

😲 Gonzalo Plata provoca un grave accidente en Valladolid y duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid se ha visto envuelto en un incidente en la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/sTwrE20K0t — MARCA (@marca) December 8, 2021

Гонсало Плата: что о нем известно

21-летний эквадорский футболист выступает на позиции вингера.

Он выступал за эквадорский "Индепендьенте дель Валье", а в 2019 году перешел в лиссабонский "Спортинг". За "Вальядолид" он играет на правах аренды.

За сборную Эквадора Плата провел 6 матчей, забив 2 гола.

Автор: Антон Дударь