Руслан Мостовой выступал за ряд украинских футбольных клубов.

В пятницу, 26 ноября, трагически погиб бывший главный тренер львовского футбольного клуба "Рух" Руслан Мостовой. Именно под его руководством львовяне вышли в Первую лигу украинского футбола.

Как сообщает официальный сайт "Руха", украинский тренер погиб в результате ДТП. Трагедия с 47-летним Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области.

В полиции сообщили, что ДТП случилось 26 ноября в 10:40 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Любинцы Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 47-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в отбойник.

Водитель "Шкоды" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Руслан Мостовой: карьера

Руслан Мостовой родился 2 июня 1974 года. Во время игровой карьеры Мостовой выступал за команды "Прикарпатье" (высшая лига Украины), "Львов", "Волынь", "Закарпатье", "Спартак" Нальчик и другие.

После футбольной карьеры пошел работать тренером. В 2016 году возглавил "Рух". Под его руководством "желто-черные" завоевали серебряные награды Второй лиги и повысились в классе. После выхода в Первую лигу специалист продолжал работать с командой до августа 2017-го.

В общей сложности под руководством Руслана Мостового "Рух" провел 21 матч и одержал 10 побед.

В 2019-2020 годах Руслан Мостовой был тренером футбольного клуба "Волынь".

В 2020-2021 годах возглавлял Ивано-Франковское "Прикарпатье".

Автор: Владимир Медяник