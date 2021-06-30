После напряженного матча дипломат написал в Twitter украинский национальный лозунг.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020.

После напряженного матча дипломат написал в Twitter «Слава Україні, героям слава!».

Примечательно, что перед игрой Тиберг пошутил, «предсказав» в Twitter «победу желто-синих». Он также сфотографировался в форме украинской сборной.

Напомним, неделю назад Тиберг также отреагировал на выход Украины в плей-офф с юмором. Он опубликовал популярный мем, на котором рабочие с фамилиями украинских футболистов лениво наблюдают, за работой одного человека, олицетворяющего шведов.

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Победа Украины над Швецией в Евро-2020

Сборная Украины добыла историческую победу на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко смогла одолеть Швецию со счетом 2:1. Таким образом, впервые в истории украинцы сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы.

За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

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Автор: Дмитрий Захаров