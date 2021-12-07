"Горняки" в 6-м туре группового этапа ЛЧ сыграют против чемпиона Молдовы.

Донецкий "Шахтер" в заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против молдавского "Шерифа". Поединок состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве 7 декабря.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".

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Начало встречи - в 22.00.

"Шахтер"

Один из наиболее неудачных сезонов "Шахтера" в Лиге чемпионов подходит к завершению. Поединок с молдавским клубом уже ничего не будет решать для "горняков" в турнирном плане, поскольку после поражения в прошлом туре от миланского "Интера" дончане потеряли всякие шансы пробиться хотя бы в Лигу Европы. Единственное, что стоит на кону в этом противостоянии - это деньги и конечно же престиж клуба. "Шахтер" обязан хлопнуть дверью и на завершение взять реванш у "Шерифа" за досадное поражение в первом туре с которого начались все неудачи "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Именно поражение в Молдове поламало все дальнешие турнирные планы "Шахтера".

Есть большая вероятность, что в игре с "Шерифом" Роберто Де Дзерби даст шанс сыграть молодым футболистам "Шахтера", чтобы они попробовали проявить себя на уровне Лиги чемпионов. Итальянский специалист говорил об этом не предматчевой пресс-конференции.

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"Шериф"

Юрий Вернидуб подарил "Шерифу" настоящую сказку. Украинский специалист не только смог впервые в истории вывесть молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов, но и вывел их в плей-офф Лиги Европы. Вернидуб написал новую историю "Шерифа" и его в этом клубе всегда будут помнить, какими бы не были дальнейшие результаты.

Игра с "Шахтером" в заключительном туре и для молдавского клуба не несет уже никакого турнирного значения. Вернидуб безусловно попробует вновь обыграть "Шахтер", у него с "горняками" свои счеты еще со времен работы в луганской "Заре". Плюс солидные, как для молдавского клуба, деньги стоят на кону. Ведь за победу команда получит от УЕФА более двух миллионов евро. Вывод - даже несмотря на то, что турнирных задач перед клубами не стоит в этом противостоянии, матч ждет болельщиков очень интересный, поскольку мотивированы оба коллектива. Хоть и мотивация у каждого своя.

Кто не сыграет?

У "Шахтера" точно не примет участие в матче с "Шерифом" Лассина Траоре. Этот форвард травмировался в игре с "Интером" и вылетел на очень длительный срок. Под вопросом у "горняков" Алан Патрик, Исмаили и Фернандо. Вероятно, Де Дзерби не станет рисковать здоровьем этих игроков, особенно в игре, которая не несет турнирного значения. Как и говорилось ранее, итальянский специалист даст возможность показать себя молодым воспитанникам "Шахтера".

У "Шерифа" травмирован полузащитник Мусса Киабу и он точно не сможет выйти на поле в матче с "Шахтером". Повреждение также есть у Ловро Бизяка и его участие в игре находится под вопросом.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Тете, Судаков, Соломон, Педриньо

"Шериф": Атанасиадис, Костанца, Арбодела, Дуланто, Кристиано, Аддо, С.Тилль, Бруно Соуза, Коловос, Кастаньеда, Траоре

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Будет ли экспериментальный состав? 50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни во вторник с "Шерифом", ни в субботу против "Александрии". С другой стороны, у нас будет очень хороший стартовый состав, потому что это важный матч. У нас есть много молодых футболистов, которые должны показать прогресс через такие игры.

В игре с "Шерифом" экономическая часть будет иметь значение. Мы должны уважать клуб и болельщиков. И если в игре с "Шерифом" результат принесет какой-то бонус от УЕФА, то, конечно, это плюс для клуба. У нас все футболисты профессионалы и покажут свой максимум".

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб:

"Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на НСК "Олимпийский". Очень счастлив, что снова приехал домой и что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни "Шахтер" не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но мы счастливы, что будем продолжать выступать в плей-офф Лиги Европы.

Результат первого матча должен давить, прежде всего, на "Шахтер". Мы сыграли удачно, но во вторник будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр".

Арбитр

Главным арбитром назначен литовский судья Донатас Румшас. Асистентами будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый арбитр - Робертас Валиконис. Арбитр системы VAR - испанец Рикардо де Бургос.

Автор: Владимир Медяник