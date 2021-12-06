"Горняков" ждет игра престижа без турнирных задач.

Донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против молдавского "Шерифа". Игра состоится 7 декабря в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".

Шахтер - Шериф: где смотреть поединок

В прямом эфире противостояние команд покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Напомним, что "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну. В этой встрече "горняки" будут бороться только за очки для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА, призовые деньги, а также за престиж.

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"Шахтер" - "Шериф": перед матчем

"Шахтер" еще не выигрывал в текущем розыгрыше ЛЧ. Команда Роберто Де Дзерби набрала 1 очко в пяти играх и финиширует в своей группе на последнем месте.

В то же время "Шериф" сумел обыграть "Шахтер", а также "Реал" и гарантировал себе историческое участие в плей-офф Лиги Европы.

В первом круге "Шериф" выиграл у "Шахтера" со счетом 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтер" в рамках УПЛ разгромил "Львов" со счетом 6:1. "Шериф" в своем национальном первенстве не сумел обыграть "Петрокуб" (0:0).

Главным арбитром на этот поединок назначен Донатас Румшас из Литвы.

Автор: Артем Будрин