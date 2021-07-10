Финальный матч состоится 11 июля.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и наставник сборной Италии Роберто Манчини поделились своими ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020.

Их слова приводит официальный сайт УЕФА.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан".

"Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах многие команды не показывают своей фирменной игры. Так что нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра - серьезное тактическое испытание. Нужно ко всему быть готовыми", - добавил он.

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Саутгейт также оценил соперника:

"У Италии фантастическая команда. Они не проигрывают больше 30 матчей подряд - это невероятное достижение для любой команды, особенно если речь идет о сборной. Мы знаем, что у них очень опытный тренер, что у них в команде игроки, которые завоевали не один трофей, так что перед нами стоит невероятно трудная задача, но нам не терпится поскорее выйти на поле".

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие".

Специалист также охарактеризовал английскую сборную:

"Англия - сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой".

Италия - Англия: перед матчем

Матч Италия - Англия пройдет 11 июля на "Уэмбли". Начало - в 22.00.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

На Евро команды в предыдущий раз пересекались в Украине в 2012 году. Тогда в четвертьфинале итальянцы прошли дальше по пенальти (0:0 и 4:2).

Уже известно, кто будет судить финальный матч.

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Автор: Антон Дударь