Нападающий сборной Украины Роман Яремчук 10 августа дебютировал в составе "Бенфики".
Украинец вышел на замену в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Спартака" и его удар привел к голу - мяч оказался в сетке после двух рикошетов.
После этого болельщики "Бенфики" в официальном Twitter-аккаунте лиссабонцев массово начали требовать опубликовать фото Яремчука, а также начали переименовывать свои аккаунты, используя суффикс "чук": "Соузачук", "Даниэльчук" и так далее.
Администратор аккаунта "Бенфики" даже сравнил ситуацию с известным мультфильмом: "Та самая сцена из "В поисках Немо" с чайками. Это вы, ребята, просите фото Яремчука".
В итоге аккаунт "Бенфики" был переименован в "SL Benficachuk". Очевидно, что это сделано лишь временно, но Яремчуку должна быть приятна такая поддержка от нового клуба.
Роман Яремчук: трансфер в "Бенфику"
- Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" 31 июля. Он перешел в лиссабонский клуб из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Форвард подписал контракт на 5 лет.
- Стали известны детали трансфера нападающего - в частности, процент от его перехода получит киевское "Динамо".
- В начале августа Яремчук приступил к тренировкам с "Бенфикой", а также получил игровой номер 15.
- 10 августа он дебютировал за "Бенфику" в матче против "Спартака".