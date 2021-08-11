Лиссабонский клуб поддержал украинца после его дебютного матча.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук 10 августа дебютировал в составе "Бенфики".

Украинец вышел на замену в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Спартака" и его удар привел к голу - мяч оказался в сетке после двух рикошетов.

После этого болельщики "Бенфики" в официальном Twitter-аккаунте лиссабонцев массово начали требовать опубликовать фото Яремчука, а также начали переименовывать свои аккаунты, используя суффикс "чук": "Соузачук", "Даниэльчук" и так далее.

Администратор аккаунта "Бенфики" даже сравнил ситуацию с известным мультфильмом: "Та самая сцена из "В поисках Немо" с чайками. Это вы, ребята, просите фото Яремчука".

В итоге аккаунт "Бенфики" был переименован в "SL Benficachuk". Очевидно, что это сделано лишь временно, но Яремчуку должна быть приятна такая поддержка от нового клуба.

Роман Яремчук: трансфер в "Бенфику"

Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" 31 июля. Он перешел в лиссабонский клуб из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Форвард подписал контракт на 5 лет.

Стали известны детали трансфера нападающего - в частности, процент от его перехода получит киевское "Динамо".

В начале августа Яремчук приступил к тренировкам с "Бенфикой", а также получил игровой номер 15.

10 августа он дебютировал за "Бенфику" в матче против "Спартака".

Автор: Антон Дударь