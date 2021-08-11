Гол сперва записали на украинца, но затем переписали на защитника московского клуба.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дебютировал в составе португальской "Бенфики".

Яремчук сыграл в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака". Украинец вышел на поле на 64-й минуте игры.

В компенсированное время Яремчук поставил точку в матче. Украинец пробивал по воротам, мяч попал сперва в ногу одного игрока "Спартака", затем в другого, после чего залетел в сетку.

Официальный сайт УЕФА сперва записал гол на Яремчука, но затем переписал его как автогол.

Счет в матче стал 2:0, а по сумме двух встреч "Бенфика" победила 4:0.

Роман Яремчук: карьера и достижения

Яремчук дебютировал за киевское "Динамо" весной 2016 года, но в том же году отправился в аренду в "Александрию".

Летом 2017 года форвард перешел в бельгийский "Гент". В составе бельгийского клуба украинец забил 61 гол и сделал 18 результативных передач в 152 матчах.

Вместе с "Гентом" он становился серебряным призером чемпионата Бельгии в 2020 году. В сезоне 2020-2021 Яремчук стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

За сборную Украины форвард провел 27 матчей, забив 10 голов. В том числе на его счету 2 гола на Евро-2020.

Автор: Антон Дударь