Португалия может оформить досрочный выход из группы, если обыграет Уругвай.

В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Португалии и Уругвая.

Поединок этих команд пройдет на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Сборная Португалии стартовала на ЧМ-2022 с победы над национальной командой Ганы. В составе португальцев голами отличились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэль Леау.

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Сборная Уругвая в поединке первого тура группового раунда сыграла вничью против Южной Кореи (0:0).

Таким образом, перед матчем второго тура Португалия является единоличным лидером группы Н с 3 очками. У Уругвая и Южной Кореи по одному баллу, а Гана остается без набранных очков и занимает последнее место.

Победа в матче против сборной Уругвая позволит португальцам досрочно выйти в 1/8 финала ЧМ-2022.

Португалия - Уругвай: прогноз

Сборная Португалии является фаворитом в дуэли с Уругваем.

Так, на победу португальцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,00, на ничейный результат - 3,35. Победа сборной Уругвая оценивается коэффициентом 4,40.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,07. Гол Португалии оценивают в 1,28, а на то, что отличится сборная Уругвая можно поставить с коэффициентом 1,64.

Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом матча будет победа сборной Португалии со счетом 1:0. Коэффициент на такое событие - 5,80.

Гол Криштиану Роналду в матче с Уругваем оценивается коэффициентом 2,60.

Португалия - Уругвай: трансляция

В Украине противостояние национальных команд Португалии и Уругвая в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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