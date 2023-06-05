Роберт Левандовски удивил поклонников своим поведением во время гонки Формулы-1.

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски угодил в скандальную историю во время Гран-при Испании Формулы-1.

Звездный футболист следил за гонкой с бокса "Феррари" в компании российского теннисиста Даниила Медведева.

Совместное фото и видео Левандовски с представителем государства-террориста опубликовала команда "Феррари" в Twitter.

Видео дня

На фотографии оба спортсмена любезно улыбаются.

Поступок Роберта Левандовски выглядит очень странно, ведь совсем недавно нападающий сборной Польши публично раскритиковал действия партнеров по "Барселоне" Алехандро Бальде и Серхи Роберто. Напомним, футболисты каталонского клуба записали скандальное видео с благодарностью российским болельщикам.

Добавим, что Гран-при Испании, 7-й этап сезона "Формулы-1", выиграл нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Напомним, Роберт Левандовски в нынешнем сезоне сыграл в составе "Барселоны" 45 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.

С "Барселоной" поляк стал чемпионом Испании по футболу.

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