Петр Шотурма поделился ожиданиями от битвы против русских.

4 февраля на чемпионате Европы по футзалу сборная Украины сыграет против российской команды. Соперники будут бороться за выход в финал турнира.

Капитан "желто-синих" Петр Шотурма дал комментарии накануне невероятно принципиального противостояния.

"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником, нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки", - сказал Шотурма.

"После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем достигать результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а потом увидим, что будет", - добавил Петр.

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"Для меня это самый сложный чемпионат Европы: нам очень тяжело дался выход из группы, команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией, не хватило лишь результата. Формат чемпионата Европы стал интереснее. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом, благодаря чему сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", - поделился эмоциями Шотурма для suspilne.media.

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Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Украина - Россия: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

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