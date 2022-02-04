4 февраля на чемпионате Европы по футзалу сборная Украины сыграет против российской команды. Соперники будут бороться за выход в финал турнира.
Капитан "желто-синих" Петр Шотурма дал комментарии накануне невероятно принципиального противостояния.
"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником, нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки", - сказал Шотурма.
"После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем достигать результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а потом увидим, что будет", - добавил Петр.
Читайте такжеУкраина - Россия: где смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу
"Для меня это самый сложный чемпионат Европы: нам очень тяжело дался выход из группы, команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией, не хватило лишь результата. Формат чемпионата Европы стал интереснее. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом, благодаря чему сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", - поделился эмоциями Шотурма для suspilne.media.
Читайте такжеЕвро-2022: тренер сборной Украины по футзалу поделился ожиданиями от матча против России
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Украина - Россия: перед матчем
- Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.