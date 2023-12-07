"Полесье" попытается взять реванш у "Днепра-1" за фиаско в матче первого круга УПЛ.

В пятницу, 8 декабря, состоится центральный поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" сыграет против "Днепра-1".

Игра пройдет на стадионе "Центральный" в Житомире.

"Днепр-1" за 16 сыгранных туров набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. "Полесье" с 31 баллом идет на третьей строчке.

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Поединок первого круга чемпионата Украины между "Полесьем" и "Днепром-1" завершился победой днепрян со счетом 2:1. В составе "Днепра-1" голы забивали Александр Пихаленок и Руслан Бабенко. За житомирский клуб забил Денис Янаков.

В прошлом туре УПЛ команда Юрия Калитвинцева играла против ривненского "Вереса". Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Днепр-1" в рамках 16-го тура сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" (1:2).

Полесье - Днепр-1: прогноз

Фаворитом поединка является "Днепр-1". Победа команды Юрия Максимова оценивается коэффициентом 2,50. Ставки на победу "Полесья" принимаются с коэффициентом 3,00. Ничья - 3,15.

Гол "Полесья" оценивается коэффициентом 1,42. На гол "Днепра-1" можно сделать ставку с коэффициентом 1,34.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом поединка является ничья со счетом 1:1. Ставки на этот результат принимаются с коэффициентом 6,60.

Полесье - Днепр-1: трансляция

Центральный матч 17-го тура чемпионата Украины "Полесье" - "Днепр-1" в прямом эфире покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Sweet TV и Setanta Sports. Также трансляция игры будет доступна на Киевстар ТВ.

Матч "Полесье" - "Днепр-1" начнется в 15:00 по киевскому времени.

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