"Динамо" в случае победы сможет обойти "Полесье" в турнирной таблице.

В пятницу, 6 октября, состоится центральный поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" примет киевское "Динамо".

Встреча команд пройдет на стадионе "Центральный" в Житомире.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов. Помогать ему будут Александр Павлинов и Виталий Сухин. Четвертый арбитр - Александр Шандор. Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко.

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В прошом туре киевское "Динамо" одержало зрелищную победу над "Александрией" со счетом 4:2. Да гола в составе "бело-синих" забил молодой полузащитник Владимир Бражко. Еще по одному мячу забили Владислав Ванат и Виталий Буяльский.

"Полесье" в рамках 9-го тура УПЛ сыграло вничью в гостевом поединке против "Колоса" (0:0).

В турнирной таблице УПЛ "Полесье" занимает четвертое место, набрав 16 очков за 9 игр. "Динамо" с 15 баллами идет на пятой строчке. Стоит отметить, что у "бело-синих" сыграно на три матча меньше.

Полесье - Динамо: прогноз

Фаворитом поединка, по мнению аналитиков, является киевское "Динамо". Ставки на победу "бело-синих" принимаются с коэффицентом 1,70. На триумф "Полесья" можно сделать ставку с коэффициентом 4,60. Ничья - 4,10.

На гол "Динамо" в матче против "Полесья" можно поставить с коэффициентом 1,15. Гол "Полесья" - 1,52.

Наиболее вероятным исходом матча "Полесье" - "Динамо", по мнению экспертов, является победа "бело-синих" со счетом 1:0. Сделать ставку на такой исход можно с коэффициентом 7,70.

Полесье - Динамо: трансляция

В прямом эфире поединок "Полесье" - "Динамо" покажет медиасервис MEGOGO.

Кроме того, трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS Вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Матч "Полесье" - "Динамо" начнется в 15:00 по киевскому времени.

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