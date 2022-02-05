Вратарь марокканского клуба отличился курьезным автоголом.

В чемпионате Марокко по футболу в рамках 16-го тура встречались "Рапид Уэд-Зем" и "Хассания Агадир".

Поединок двух аутсайдеров марокканского первенства вызвал к себе большой интерес по итогу, но не из-за каких-то выдающихся результатов или голов, а из-за одного очень курьезного и смешного момента, случившегося в концовке встречи.

На 80-й минуте при при счете 0:1 защитники хозяев не смогли остановить мяч и нападающий гостей Саада Морсли побежал прессинговать голкипера Мехди Уая.

31-летний вратарь немного растерялся и не смог с первой попытки удачно обработать мяч. Вторым касанием он, похоже, хотел сильно выбить мяч, но получился расстрел собственных ворот. А возможно у голкипера просто сдали нервы и он решил, что "ну его, этот ваш футбол".

Читайте такжеКурьез в Кубке Германии: футболист забил пенальти, но гол отменили из-за "ляпа" (видео)К слову, поединок завершился поражением хозяев со счетом 0:2, а до конца встречи судья показал еще три красных карточки.

Видео с ляпом вратаря:

Эта победа позволила клубу выйти за пределы зоны вылета и держит команду на 14-м месте. "Рапид Уэд-Зем" в свою очередь идет на последней строчке турнирной таблицы. У них 10 очков в 16 матчах.

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