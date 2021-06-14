Игра сборной Украины против Нидерландов состоялась в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене".

В Киеве на НСК "Олимпийский" обустроили фан-зону, где болельщики 13 июня могли посмотреть матч Украина-Нидерланды на Евро-2020.

Читайте также"Не хватило опыта": футболисты сборной Украины назвали причины поражения от НидерландовФотокорреспондент УНИАН побывал на месте события и опубликовал яркие снимки.

Первый поединок национальной сборной по футболу увидели на большом экране на НСК. Стоимость посещения фан-зоны составляла от 100 грн. Там организовали фудкорт с едой и напитками, а также развлекательную программу.

Украина - Нидерланды: итоги матча

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

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Автор: Ольга Робейко