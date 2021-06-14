Сборная Украины играла с Нидерландами в стартовом матче на Евро-2020.

Сборная Украины 13 июня провела свой стартовый матч на Евро-2020 - на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме "желто-синие" встречались с командой Нидерландов.

Встреча завершилась поражением украинской сборной со счетом 2:3.

Вашему вниманию видео всех голов в этом матче.

Счет в матче на 52-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум, а еще через три минуты Ваут Вегхорст удвоил преимущество Нидерландов.

Однако Украина смогла сравнять счет - сперва фантастический гол забил Андрей Ярмоленко, а на 79-й минуте ударом головой отличился Роман Яремчук.

Но удержать ничейный счет "желто-синим" не удалось - Дензел Дюмфрис головой забил победный мяч.

Видео гола Вейналдума

Видео гола Вегхорста

Видео гола Ярмоленко

Видео гола Яремчука

Видео гола Дюмфриса

Читайте также "Поражение, достойное победы": реакция социальных сетей на матч Нидерланды - Украина Нидерланды - Украина: цифры и факты

Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.

Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь