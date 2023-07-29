Победу львовскому клубу принесли голы Рунича и Климчука.

В субботу, 29 июля, состоялся поединок первого тура украинской Премьер-лиги сезона-2023/24, в котором "Заря" противостояла "Руху".

Игра проходила на стадионе "Украина" во Львове и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 21-й минуте - после передачи Дениса Антюха гол забил Назарий Русин.

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Удержать преимущество луганскому клубу не удалось - на 67-й минуте нападающий "Руха" Василий Рунич сравнял счет в поединке. А на 86-й минуте матча Юрий Климчук забил второй гол львовского клуба, установив финальный счет на табло.

"Рух" - "Заря" - 2:1

Голы: Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21

"Рух": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Притула (Пастух, 83), Эдсон, Сапуга, Мисик (Рунич, 64), Климчук, Теслюк (Квасница, 65)

Запасные: Панькив, Герета, Довгий, Слюсар, Лях, Таллес, Карабин, Альваренга

"Заря": Сапутин, Вантух, Батагов, Джордан, Кирюханцев (Снурницын, 77), Дришлюк, Мишнев, Антюх (Нагнойный, 78), Волошин (Яцик, 59), Русин, Алефиренко (Бугай, 71)

Запасные: Жилкин, Турбаевский, Токарь, Боль, Гулько, Тлумак

Стоит отметить, что в прошлом сезоне УПЛ "Заря" заняла третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. "Рух" с 32 баллами финишировал 11-м, лишь на одно очко оторвавшись от зоны переходных матчей.

Добавим, что в рамках нового сезона УПЛ было сыграно ранее два матча: "Оболонь" и "Колос" разошлись миром (0:0), а "Полесье" уверенно выиграло у "Вереса" (2:0).

Во втором туре украинской Премьер-лиги "Заря" сыграет против "Кривбасса", а "Рух" померяется силами с "Ворсклой". Оба матча состоятся 6 августа.

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