Переговоры по трансферу Ваната в итальянский Интер могут начаться в ближайшие часы.

Миланский "Интер" может начать переговоры с киевским "Динамо" по трансферу форварда Владислава Ваната в ближайшие часы. Об этом сообщает Inter Dipendenza.

Отмечается, что итальянский клуб ищет игрока, который сможет быть стать заменой Лаутаро Мартинесу и Маркусу Тюраму и отвечать потребностям руководства в перспективе.

"22-летний Ванат не играл в матче с Вересом именно из-за начавшихся переговоров между "Динамо" и "Интером". ... Фактически, он может стать следующим подкреплением для господина Индзаги, и переговоры могут начаться в течение следующих нескольких часов", - говорится в статье. Видео дня

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В среду, 14 августа, мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА по футболу. Матч, состоявшийся на стадионе "Народовы" (Варшава, Польша), завершился со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.

Также УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче третьего квалификационного раунда команда Александра Шовковского на выезде победила шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0.

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