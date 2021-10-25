Руслан Малиновский возвращается в сборную Украины.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко не имел отношения к телефонному разговору Александра Петракова с Русланом Малиновским.

Между и.о. главного тренера сборной Украины и футболистом национальной команды не было критических разногласий, была обычная рабочая ситуация. Они созвонились и переговорили, сообщает "ТаТоТаке".

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Отмечается, что именно Руслан Малиновский позвонил Александру Петракову, а не наоборот.

Тренерский штаб сборной Украины принял решение вернуть Малиновского, поскольку у них ограниченные возможности усиления состава перед заключительной игрой отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Поэтому было принято решение собрать лучших футболистов.

Напомним, ранее несколько источников сообщали, что Александр Петраков принял решение вернуть Руслана Малиновского в сборную.

Добавим, 16 ноября в Зенице сборная Украины сыграет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Перед этим поединком будет товарищеская игра против Болгарии 11 ноября.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины