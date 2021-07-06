Сборная Италии может в четвертый раз в истории выйти в финал чемпионата Европы.

6 июля сборная Италии сыграет поединок 1/2 финала Евро-2020 против сборной Испании. "Скуадра Адзурра" и "Фурия Роха" будут выяснять кто сильнее на "Уэмбли" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

Италия - Испания: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Сборная Италии

"Скуадра Адзурра" еще никогда не была такой стильной как сейчас. Наставник итальянцев Роберто Манчини сломал канонические представления о том, что Италия играет в защитный футбол и начал делать акцент на высокий прессинг и владение мячом. Традиции катеначо (оборонительный стиль игры), которые уже укоренились и ассоциируются с Италией, к этой команде 2021 года не имеют никакого отношения.

Италия более чем уверенно выиграла свою группу с максимально возможными 9 очками, а затем разобралась в плей-офф последовательно с Австрией и Бельгией. Возможно, вопросы могут возникнуть, почему коллектив с Апеннинского полуострова не смог одолеть австрийцев в основное время. Но это была проверка на прочность достойным соперником и к тому же даже в том матче итальянцы контролировали ход игры.

Марко Вератти и Жоржиньо - замечательные хавбеки, которые блестяще распоряжаются мячом и дают креатив в центре поля. Помогает им Николло Барелла, который дает беговой объем работы и выглядит невероятно выносливым. Именно центр поля Италии - их ключевая сила. Федерико Кьеза, Лоренцо Инсинье и Федерико Берарди - роскошные вингеры, которые одинаково сильны как в прессинге, так и в поиске удачных решений. Они не стесняются идти в дриблинг и брать на себя инициативу.

Италия выглядит как одна единственная целостная команда, объединенная одной целью. И даже травма ведущего латераля Леонардо Спинаццолы не испугает "Скуадру Адзурру". Символично, что тренер Испании Луис Энрике перед поединком отметил, что Италия теперь гораздо больше похожа на испанскую сборную, чем когда-либо.

Италия переняла комбинационный, яркий стиль испанцев и интерпретировала его даже лучше, чем сама "Фурия Роха". Афишу матча можно увидеть как великолепная копия против неубедительного оригинала.

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Сборная Испании

"Фурия Роха" - замечательная команда. Они сильно атакуют, умеют контролировать ход игры, но есть один недостаток: защищаться им сложно. Сценарий игры, где нужно много обороняться им терпеть тяжело.

Команда Энрике уязвима, когда надо играть без мяча. И если против Швеции и Польши можно доминировать во всех аспектах (а не победить лишь из-за досадной реализации), то против строптивой Хорватии в матче 1/8 финала обнажились недостатки испанцев. Тогда за 10 минут до конца игры они прижались к собственным воротам и пропустили дважды. Испанцам похоже не хватает стабильности. Две ничьи на групповом этапе могли показаться случайностью, но затем испанцы дважды расписали мировую в основное время в матчах плей-офф.

Испания конечно сможет навязать борьбу Италии, но структурно она уступает "Скуадре Адзурре".

История противостояний

Стоит отметить, что на Евро-2008 в четвертьфинале Италия уступила Испании в серии пенальти, а в киевском финале Евро-2012 "Фурия Роха" уничтожила итальянцев со счетом 4:0. На Евро-2016 Италия праздновала победу над испанцами на стадии 1/8 финала со счетом 2:0.

Кто не сыграет?

Испания не сможет в этой игре рассчитывать на форварда Пабло Сарабию. А в Италии получил травму Спинаццола, который порвал ахиллово сухожилие и выбыл на полгода. Эта потеря очень серьезна для "Скуадры Адзурры".

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Торрес Ферран, Мората, Ольмо

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как раньше, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Бой за владение мячом будет главным в этом матче".

"Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия - настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует - такое сложно было представить раньше. У обеих команд будут шансы".

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Это будет тяжелая игра. Сборная Испании отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся с множеством трудностей. Мы испытывали сложности в матче с Австрией из-за их агрессивности и из-за того, что это была первая игра в плей-офф. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер".

Арбитр

Судить дуэль двух топ-команд будет немецкий рефери Феликс Брых.

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Автор: Артем Будрин