Италия - Испания: где смотреть матч 1/2 финала Евро-2020

Две элитные сборные поспорят за первую путевку в финал.

6 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится первый полуфинал Евро-2020, в котором сборная Италии сыграет против испанской команды. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания. Италия - Испания: где смотреть матч В прямом эфире противостояние двух топ-сборных можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также прямую трансляцию покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и сервис "OLL TV!". Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Читайте такжеИталия - Испания: прогноз букмекеров на полуфинал Евро-2020 Италия - Испания: перед матчем Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе. Подопечные Роберто Манчини набрали максимально возможные 9 очков в одном квартете с Турцией, Уэльсом и Швейцарией. В 1/8 финала "Скуадра Адзурра" в овертайме одержала победу над Австрией, а потом в четвертьфинале одолела Бельгию.

Сборная Испании набрала 5 очков в группе со Швецией, Словакией и Польшей. "Фурия Роха" заняла второе место и попала в 1/8 финала на Хорватию, которую смогла обыграть только в овертайме. В четвертьфинале испанцы лишь после серии пенальти выбили из борьбы Швейцарию.

На Евро-2008 Испания в четвертьфинале одолела Италию, а потом через 4 года в Киеве на НСК "Олимпийский" испанская сборная разбила вдребезги итальянцев в финале Евро-2012. А вот в 1/8 финала Евро-2016 праздновали триумф уже итальянцы, которые тогда выбили из борьбы "Фурию Роху".

В статистике личных встреч пока впереди Испания, которая имеет 12 побед над итальянцами. 11 побед имеет "Скуадра Адзурра" и еще 13 поединков завершились вничью.

Сборная Италии лишь однажды была чемпионом Европы в 1968 году. Еще дважды итальянцы проигрывали в финале - в 2000 и 2012 годах. Испания трехкратный чемпион Европы - в 1964, 2008 и 2012 годах "Фурия Роха" брала золотые медали. В 1984 году испанцы уступили в финале.

Поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter