Две топ-сборные определили второго полуфиналиста Евро-2020.

В Мюнхене прошел четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Поединок завершился победой "Скуадры Адзурры" с минимальным преимуществом.

Уже на 13-й минуте Италия забила после стандарта, но VAR отменил гол из-за офсайда. В середине тайма два хороших момента были у бельгийцев, но Джанлуиджи Доннарумма спас Италию после ударов Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку.

А на 31-й минуте итальянцы все же вышли вперед - Николо Барелла прошел нескольких соперников и пробил в дальний угол. А перед перерывом Лоренцо Инсинье сместился в центр и обводящим ударом вонзил мяч под штангу.

Но Бельгия успела вернуться в игру до перерыва - Жереми Докю заработал пенальти, а Лукаку его реализовал.

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В середине второго тайма Лукаку мог оформить дубль, но, с близкого расстояния замыкая прострел де Брюйне, попал в соперника. Итальянцы ответили опасным моментом Леонардо Спинаццолы, который позже не смог продолжить матч из-за травмы.

Ближе к концу матча гол-шедевр едва не забил Докю, но мяч просвистел над перекладиной.

На последний угловой у ворот Италии пошел голкипер Тибо Куртуа, но это не помогло Бельгии уйти от поражения.

Бельгия - Италия - 1:2

Голы: Лукаку, 45+2 (с пенальти) - Барелла, 31, Инсинье, 44

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Менье (Шадли, 70, Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 70), Витсель, Т. Азар, де Брюйне, Докю, Лукаку

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79)

Предупреждения: Тилеманс - Верратти, Берарди

Видео голов

Бельгия - Италия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Лоренцо Инсинье (оценка - 8,4).

В полуфинале сборная Италии встретится со сборной Испании. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

Сборная Италии вышла в полуфинал крупного турнира впервые с Евро-2012.

Жереми Докю стал самым молодым бельгийцем, который вышел на поле в стартовом составе в плей-офф чемпионатов мира и Европы (19 лет и 36 дней).

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Автор: Антон Дударь