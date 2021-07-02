Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. Испанцы выбили из борьбы сборную Швейцарии.
Испания очень быстро вышла вперед. После удара Жорди Альбы Денис Закария подставил ногу, и мяч рикошетом полетел в угол ворот. Гол сперва записали на испанского защитника, но затем переписали на Закария. Это уже десятый автогол на Евро-2020.
В дальнейшем до перерыва испанцы доминировали на поле, но моментов почти не возникало.
Во втором тайме испанцы упустили контроль над игрой, Швейцария начала создавать моменты и отыгралась. Помог случай - мяч попал в Пау Торреса и отскочил к Ремо Фройлеру. Тот отдал на Джердана Шакири, и лидер швейцарской сборной сравнял счет.
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На 77-й минуте матча швейцарцы остались в меньшинстве - Фройлер получил красную карточку после грубого подката. Но Швейцарии удалось продержаться до дополнительного времени.
В овертайме Испания начала серьезно давить на ворота соперника. Голкипер швейцарской сборной Ян Зоммер крутился как белка в колесе, у Испании были супермоменты, но счет не изменился.
В серии пенальти швейцарцы не смогли воспользоваться стартовым промахом Серхио Бускетса и не забили три раза подряд. В итоге выиграть вторую подряд серию пенальти Швейцарии не удалось.
Швейцария - Испания - 1:1 (1:3 по пенальти)
Голы: Шакири, 68 - Закария, 8 (автогол)
Серия пенальти: Бускетс - 0:0 (штанга), Гавранович - 0:1, Дани Ольмо - 1:1, Шер - 1:1 (вратарь), Родри - 1:1 (вратарь), Аканджи - 1:1 (вратарь), Морено - 2:1, Варгас - 2:1 (выше ворот), Оярсабаль - 3:1
Швейцария: Зоммер, Элведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1), Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82)
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиаго, 113), Альба, Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119),Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46)
Предупреждения: Видмер, Гавранович - Ляпорт
Удаление: Фройлер, 77
Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
Видео серии пенальти
Швейцария - Испания: итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан вратарь швейцарской сборной Ян Зоммер (оценка - 8,3). По версии УЕФА, лучшим стал испанский вратарь Унаи Симон, отбивший два пенальти.
- В полуфинале Испания встретится с победителем матча Бельгия - Италия.
- На Евро-2020 забито 10 автоголов - это больше, чем за всю историю чемпионатов Европы.
- Сборная Испании стала первой командой в истории, которая трижды забила благодаря автоголу на одном крупном турнире (ЧЕ и ЧМ). Ранее автоголы дважды помогли испанцам в матче со Словакией.
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