На Евро-2020 завершился первый четвертьфинальный матч.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. Испанцы выбили из борьбы сборную Швейцарии.

Испания очень быстро вышла вперед. После удара Жорди Альбы Денис Закария подставил ногу, и мяч рикошетом полетел в угол ворот. Гол сперва записали на испанского защитника, но затем переписали на Закария. Это уже десятый автогол на Евро-2020.

В дальнейшем до перерыва испанцы доминировали на поле, но моментов почти не возникало.

Во втором тайме испанцы упустили контроль над игрой, Швейцария начала создавать моменты и отыгралась. Помог случай - мяч попал в Пау Торреса и отскочил к Ремо Фройлеру. Тот отдал на Джердана Шакири, и лидер швейцарской сборной сравнял счет.

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На 77-й минуте матча швейцарцы остались в меньшинстве - Фройлер получил красную карточку после грубого подката. Но Швейцарии удалось продержаться до дополнительного времени.

В овертайме Испания начала серьезно давить на ворота соперника. Голкипер швейцарской сборной Ян Зоммер крутился как белка в колесе, у Испании были супермоменты, но счет не изменился.

В серии пенальти швейцарцы не смогли воспользоваться стартовым промахом Серхио Бускетса и не забили три раза подряд. В итоге выиграть вторую подряд серию пенальти Швейцарии не удалось.

Швейцария - Испания - 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Шакири, 68 - Закария, 8 (автогол)

Серия пенальти: Бускетс - 0:0 (штанга), Гавранович - 0:1, Дани Ольмо - 1:1, Шер - 1:1 (вратарь), Родри - 1:1 (вратарь), Аканджи - 1:1 (вратарь), Морено - 2:1, Варгас - 2:1 (выше ворот), Оярсабаль - 3:1

Швейцария: Зоммер, Элведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1), Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82)

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиаго, 113), Альба, Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119),Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46)

Предупреждения: Видмер, Гавранович - Ляпорт

Удаление: Фройлер, 77

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео серии пенальти

Швейцария - Испания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан вратарь швейцарской сборной Ян Зоммер (оценка - 8,3). По версии УЕФА, лучшим стал испанский вратарь Унаи Симон, отбивший два пенальти.

В полуфинале Испания встретится с победителем матча Бельгия - Италия.

На Евро-2020 забито 10 автоголов - это больше, чем за всю историю чемпионатов Европы.

Сборная Испании стала первой командой в истории, которая трижды забила благодаря автоголу на одном крупном турнире (ЧЕ и ЧМ). Ранее автоголы дважды помогли испанцам в матче со Словакией.

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Автор: Антон Дударь