6 июля в Лондоне на "Уэмбли" пройдет игра 1/2 финала Евро-2020, в которой сборные Италии и Испании определят между собой первого финалиста чемпионата Европы.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.
Италия - Испания: где смотреть матч
Начало встречи - в 22:00.
На предыдущих стадиях Италия выбила из борьбы Австрию и Бельгию с одинаковым счетом (2:1 и 2:1). Испания последовательно убрала со своего пути Хорватию (5:3) и Швейцарию (1:1 и 1:3 по пенальти).
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Судить противостояние двух топ-команд будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.
Евро-2020, 1/2 финала
Италия - Испания
Онлайн-трансляция матча
Накануне итальянская сборная потренировалась в Лондоне.
Статистика личных встреч Италии и Испании:
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:
"Это будет тяжелая игра. Сборная Испании отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся с множеством трудностей. Мы испытывали сложности в матче с Австрией из-за их агрессивности и из-за того, что это была первая игра в плей-офф. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер".
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:
"Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Сражение за владение мячом будет главным в этом матче".
"Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует - такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы".
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