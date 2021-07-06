Две элитные сборные поспорят за первую путевку в финал чемпионата Европы.

6 июля в Лондоне на "Уэмбли" пройдет игра 1/2 финала Евро-2020, в которой сборные Италии и Испании определят между собой первого финалиста чемпионата Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

Италия - Испания: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

На предыдущих стадиях Италия выбила из борьбы Австрию и Бельгию с одинаковым счетом (2:1 и 2:1). Испания последовательно убрала со своего пути Хорватию (5:3) и Швейцарию (1:1 и 1:3 по пенальти).

Италия - Испания: прогноз букмекеров

Судить противостояние двух топ-команд будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Евро-2020, 1/2 финала

Италия - Испания

Онлайн-трансляция матча

Накануне итальянская сборная потренировалась в Лондоне.

Статистика личных встреч Италии и Испании:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Это будет тяжелая игра. Сборная Испании отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся с множеством трудностей. Мы испытывали сложности в матче с Австрией из-за их агрессивности и из-за того, что это была первая игра в плей-офф. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Сражение за владение мячом будет главным в этом матче".

"Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует - такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь