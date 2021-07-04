Сборные Италии и Испании сыграют между собой на четвертом чемпионате Европы подряд.

6 июля состоится первый полуфинал Евро-2020. За путевку в решающий матч турнира будут бороться сборные Италии и Испании. Команды сыграют на "Уэмбли" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

Букмекеры небольшое преимущество в своем прогнозе отдали "Скуадре Адзурре".

Так, на победу сборной Италии в основное время предлагается коэффициент 2,54. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,28, а на победу сборной Испании можно поставить с коэффициентом 3,16.

На то, что в финал турнира пробьется Италия, дается коэффициент 1,75, а на проход испанской сборной - 2,00.

Италия - Испания: перед матчем

Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе. Подопечные Роберто Манчини набрали максимально возможные 9 очков в одном квартете с Турцией, Уэльсом и Швейцарией. В 1/8 финала "Скуадра Адзурра" в овертайме одержала победу над Австрией, а потом в четвертьфинале одолела Бельгию.

Сборная Испании набрала 5 очков в группе со Швецией, Словакией и Польшей. "Фурия Роха" заняла второе место и попала в 1/8 финала на Хорватию, которую смогла обыграть лишь в овертайме. В четвертьфинале испанцы лишь после серии пенальти выбили из борьбы Швейцарию.

На Евро-2008 Испания в четвертьфинале одолела Италию, а потом через 4 года в Киеве на НСК "Олимпийский" испанская сборная разбила вдребезги итальянцев в финале Евро-2012. А вот в 1/8 финала Евро-2016 праздновали триумф уже итальянцы, которые тогда выбили из борьбы "Фурию Роху".

В статистике личных встреч пока впереди Испания, которая имеет 12 побед над итальянцами. 11 побед имеет "Скуадра Адзурра" и еще 13 поединков завершились вничью.

Сборная Италии лишь однажды был чемпионом Европы в 1968 году. Еще дважды итальянцы проигрывали в финале - в 2000 и 2012 годах. Испания трехкратный чемпион Европы - в 1964, 2008 и 2012 годах "Фурия Роха" брала золотые медали. В 1984 году испанцы уступили в финале.

Поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

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Автор: Артем Будрин