Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных после матчей, которые были сыграны в ноябре.

Согласно обновленному рейтингу, опубликованому на официальном сайте организации, Украина сохранила за собой 22-е место.

Отметим, что на эту строчку "сине-желтые" поднялись после успешных игр в октябре: победы над Северной Македонией и Мальтой.

Видео дня

В ноябре команда Сергея Реброва сыграла один матч - против национальной команды Италии в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 30 ноября 2023 года

1. Аргентина – 1855.20

2. Франция – 1845.44

3. Англия – 1800.05

4. Бельгия – 1798.46

5. Бразилия – 1784.09

6. Нидерланды – 1745.48

7. Португалия – 1745.06

8. Испания – 1732.64

9. Италия – 1718.82

10. Хорватия – 1717.57

...

22. Украина – 1553.35

Добавим, что соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 - сборная Боснии и Герцеговины - в обновленном рейтинге ФИФА занимает 69-е место. Боснийцы потеряли сразу шесть позиций по сравнению с предыдущей версией списка.

Потенциальные соперники "сине-желтых" в финале плей-офф отбора на Евро-2024 - сборные Исландии и Израиля - занимают 71-е и 75-е места соответственно.

Напомним, матч полуфинала плей-офф отбора на ЧЕ между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 21 марта 2024 года. Победитель этого матча сыграет в финале (26 марта) против победителя пары Израиль - Исландия.

Вас также могут заинтересовать новости: