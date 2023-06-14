В среду, 14 июня, были сыграны ответные матчи плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24.
По итогам этих игр участниками следующего сезона УПЛ стали ривненский "Верес" и черкасский "ЛНЗ".
Ранее напрямую в УПЛ также вышли "Полесье" и "Оболонь". Житомирский клуб стал победителем Первой лиги, а киевский клуб занял второе место.
Список всех участников УПЛ-2023/24
- "Шахтер"
- "Днепр-1"
- "Заря"
- "Динамо"
- "Ворскла"
- "Александрия"
- "Кривбасс"
- "Колос"
- "Черноморец"
- "Минай"
- "Рух Львов"
- "Металлист 1925"
- "Полесье"
- "Оболонь"
- "Верес"
- "ЛНЗ"
Отметим, что футбольный клуб "ЛНЗ" стал первым клубом из Черкасс, которому удалось завоевать путевку в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу. Ранее этот областной центр никогда не был представлен на таком уровне.
Также добавим, что впервые в своей истории в УПЛ вышло "Полесье". Этот клуб был близок к выходу в Высшую лигу в сезоне 2001/2002. Тогда команда заняла 4-е место в Первой лиге, но в переходном матче уступила александрийской "Полиграфтехнике", и осталась в Первой лиге.
"Оболонь" вернулась в украинскую Премьер-лигу после 11 лет отсутствия. В последний раз этот киевский клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата Украины еще в сезоне-2011/12.
Ориентировочная дата начала нового чемпионата УПЛ - 29 июля. К зимнему перерыву команды разыграют 17 туров, последний из которых запланирован на 9 декабря.
Возобновить соревнование в следующем году УПЛ планирует 24 февраля. А закончить чемпионат последним туром - 18 мая.