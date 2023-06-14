УПЛ / фото: upl.ua

В среду, 14 июня, были сыграны ответные матчи плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24.

По итогам этих игр участниками следующего сезона УПЛ стали ривненский "Верес" и черкасский "ЛНЗ". 

Ранее напрямую в УПЛ также вышли "Полесье" и "Оболонь". Житомирский клуб стал победителем Первой лиги, а киевский клуб занял второе место. 

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Список всех участников УПЛ-2023/24

  • "Шахтер"
  • "Днепр-1"
  • "Заря"
  • "Динамо"
  • "Ворскла"
  • "Александрия"
  • "Кривбасс"
  • "Колос"
  • "Черноморец"
  • "Минай"
  • "Рух Львов"
  • "Металлист 1925"
  • "Полесье"
  • "Оболонь"
  • "Верес"
  • "ЛНЗ"

Отметим, что футбольный клуб "ЛНЗ" стал первым клубом из Черкасс, которому удалось завоевать путевку в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу. Ранее этот областной центр никогда не был представлен на таком уровне. 

Также добавим, что впервые в своей истории в УПЛ вышло "Полесье". Этот клуб был близок к выходу в Высшую лигу в сезоне 2001/2002. Тогда команда заняла 4-е место в Первой лиге, но в переходном матче уступила александрийской "Полиграфтехнике", и осталась в Первой лиге.

"Оболонь" вернулась в украинскую Премьер-лигу после 11 лет отсутствия. В последний раз этот киевский клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата Украины еще в сезоне-2011/12.

Ориентировочная дата начала нового чемпионата УПЛ - 29 июля. К зимнему перерыву команды разыграют 17 туров, последний из которых запланирован на 9 декабря.

Возобновить соревнование в следующем году УПЛ планирует 24 февраля. А закончить чемпионат последним туром - 18 мая.

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