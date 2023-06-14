Список участников УПЛ пополнили "Полесье", "Оболонь" и "ЛНЗ".

В среду, 14 июня, были сыграны ответные матчи плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24.

По итогам этих игр участниками следующего сезона УПЛ стали ривненский "Верес" и черкасский "ЛНЗ".

Ранее напрямую в УПЛ также вышли "Полесье" и "Оболонь". Житомирский клуб стал победителем Первой лиги, а киевский клуб занял второе место.

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Список всех участников УПЛ-2023/24

"Шахтер"

"Днепр-1"

"Заря"

"Динамо"

"Ворскла"

"Александрия"

"Кривбасс"

"Колос"

"Черноморец"

"Минай"

"Рух Львов"

"Металлист 1925"

"Полесье"

"Оболонь"

"Верес"

"ЛНЗ"

Отметим, что футбольный клуб "ЛНЗ" стал первым клубом из Черкасс, которому удалось завоевать путевку в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу. Ранее этот областной центр никогда не был представлен на таком уровне.

Также добавим, что впервые в своей истории в УПЛ вышло "Полесье". Этот клуб был близок к выходу в Высшую лигу в сезоне 2001/2002. Тогда команда заняла 4-е место в Первой лиге, но в переходном матче уступила александрийской "Полиграфтехнике", и осталась в Первой лиге.

"Оболонь" вернулась в украинскую Премьер-лигу после 11 лет отсутствия. В последний раз этот киевский клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата Украины еще в сезоне-2011/12.

Ориентировочная дата начала нового чемпионата УПЛ - 29 июля. К зимнему перерыву команды разыграют 17 туров, последний из которых запланирован на 9 декабря.

Возобновить соревнование в следующем году УПЛ планирует 24 февраля. А закончить чемпионат последним туром - 18 мая.

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