"ЛНЗ" и "Металлург" попытаются завоевать путевки в УПЛ.

В среду, 14 июня, будут сыграны ответные поединки плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24.

В плей-офф участие принимают футбольные клубы "Верес" и "Ингулец", которые заняли 13-е и 14-е места в турнирной таблице УПЛ-2022/2023, а также "ЛНЗ" Черкассы и МФК "Металлург" Запорожье, финишировавшие на 3-й и 4-й позициях в Первой лиге сезона-2022/2023.

Первые матчи команды сыграли в субботу, 10 июня. Запорожский "Металлург" в первой игре сенсационно победил "Верес" (1:0), а поединок "ЛНЗ" и "Ингульца" завершился вничью со счетом 1:1.

Видео дня

Плей-офф за право играть в УПЛ-2023/2024: расписание ответных матчей

13:00 "Верес" - "Металлург"

15:00 "ЛНЗ" Черкассы - "Ингулец"

Напомним, по итогам сезона УПЛ-2022/2023 чемпионом стал донецкий "Шахтер". Второе место занял "Днепр-1", третью строчку заняла луганская "Заря". Футбольные клубы "Металлист" и "Львов" заняли 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в Первую лигу.

Чемпионом Первой лиги в этом сезоне стал футбольный клуб "Полесье" из Житомира. Второй финишировала киевская "Оболонь". Эти два клуба в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

Вас также могут заинтересовать новости: