"Верес" и "Ингулец" попытаются сохранить прописку в УПЛ на следующий сезон.

В субботу, 10 июня, будут сыграны первые плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

Участие в плей-офф принимают четыре команды: два клуба из УПЛ, занявшие 13-е 14-е места по итогам сезона-2022/2023 и два представителя Первой лиги, финишировавших на 3-й и 4-й строчках.

Напомним, по итогам сезона УПЛ 13-е и 14-е места в турнирной таблице заняли "Верес" и "Ингулец", а в Первой лиге 3-е и 4-е места заняли "ЛНЗ" Черкассы и МФК "Металлург" Запорожье соответственно.

Видео дня

Плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне-2023/2024: расписание матчей

17:00 "Ингулец" - "ЛНЗ" Черкассы

17:00 МФК "Металлург" - "Верес"

Добавим, что по итогам сезона УПЛ в Первую лигу напрямую вылетели харьковский "Металлист" и "Львов", занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Чемпионом Первой лиги стал футбольный клуб "Полесье" из Житомира. Второе место заняла киевская "Оболонь". Эти две команды получили прямые путевки в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу.

Напомним, ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ-2023/2024 будут сыграны 14 июня.

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