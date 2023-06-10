В субботу, 10 июня, состоялся первый поединок плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встречались "Металлург" и "Верес".
Игра проходила во Львове на стадионе "Украина" и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме - на 28-й минуте отличился полузащитник "Металлурга" Валерий Сад.
Отметим, что в дебюте встречи красную карточку получил полузащитник "Вереса" Семен Вовченко.
"Металлург" - "Верес" - 1:0
Гол: Сад, 28
"Металлург": Байда, Сокол, Векляк, Басов, Полевой, Крапивной, Сейтхалилов (Палюх, 74), Шалфеев, Сад (Снежко, 74), Белоцерковец (Могильный, 78), Сидоров.
"Верес": Когут, Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Клец (Лебеденко, 51), Кучеров, А.Близниченко, С.Шарай (В.Шарай, 78), Г.Пасич, Гайдучик (Шестаков, 64).
Предупреждения: Шалфеев (47), Сад (49) - Маткобожик (32)
Удаление: Вовченко (5)
Видео гола:
Напомним, по итогам сезона украинской Премьер-лиги "Верес" занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко за 30 сыгранных матчей. Заопорожский "Металлург" занял четвертое место по итогам сезона-2022/2023 в Первой лиге.
Добавим, что место в УПЛ в сезоне-2023/2024 получит команда, которая одержит победу по сумме двух игр.
Ответный поединок "Металлурга" и "Вереса" состоится 14 июня.