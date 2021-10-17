Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы в 2021 году "Золотой мяч" выиграл нападающий сборной Франции Карим Бензема.
Слова Зидана приводит Footmercato.
"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все. Карим лучше других, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", - заявил Зидан.
Напомним, что недавно Бензема вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций УЕФА. Также 33-летний капитан "Реала" установил рекорд 21 века.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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Карим Бензема: карьера и достижения в "Реале"
- Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона".
- Форвард провел за "сливочных" 569 матчей во всех турнирах, забив 289 голов.
- С "Реалом" Бензема три раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также завоевал 12 других трофеев.