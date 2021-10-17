Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы в 2021 году "Золотой мяч" выиграл нападающий сборной Франции Карим Бензема.

Слова Зидана приводит Footmercato.

"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все. Карим лучше других, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", - заявил Зидан.