Карим Бензема демонстрирует феноменальную результативность.

Нападающий "Реала" Карим Бензема установил рекорд 21 века по результативности на старте сезона.

В матче 6-го тура чемпионата Испании против "Мальорки" (6:1 в пользу "Реала") Бензема забил два гола и отдал две результативные передачи.

Всего в шести первых матчах чемпионата в сезоне 2021-2022 француз записал себе в актив 8 голов и 7 ассистов, набрав 15 очков по системе "гол+пас".

Как сообщает Opta Sports, это рекордный показатель для игроков из топ-5 лиг Европы в 21 веке.

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Отметим, что Бензема также забил свой 200-й гол за "Реал" в чемпионате Испании. Он занимает десятое место в истории турнира по голам.

Карим Бензема: карьера и достижения в "Реале"

Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона".

Форвард провел за "сливочных" 566 матчей во всех турнирах, забив 287 голов.

С "Реалом" Бензема три раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также завоевал 12 других трофеев.

Автор: Антон Дударь