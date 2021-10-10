В финальном матче французы обыграли сборную Испании.

В Милане прошел финальный матч Лиги наций УЕФА 2020-2021, в котором встречались сборные Испании и Франции.

Триумфатором турнира стала Франция.

Первый тайм прошел без моментов. Испания больше владела мячом, но создавать остроту у ворот Уго Льориса практически не получалось. За 45 минут команды на двоих нанесли три удара по воротам (только один в створ) и не открыли счет.

Первый стопроцентный момент в матче был создан в середине второго тайма - после удара Тео Эрнандеса мяч попал в перекладину, ударился об газон и вылетел в поле. А в следующей атаке Испания открыла счет - Микель Оярсабаль ушел от Дайота Упамекано и нанес точный удар в дальний угол.

Но уже через две минуты Франция отыгралась - Карим Бензема отличился блестящим обводящим ударом.

Победный мяч был забит на 80-й минуте - Килиан Мбаппе вышел на голкипера и эффектно разобрался с ним. VAR проверял гол на наличие офсайда, но выяснилось, что до Мбаппе мяча коснулся игрок испанской сборной.

В концовке Испания устроила штурм, но Льорис дважды спас французов.

Испания - Франция - 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Маркос Алонсо, Бускетс, Родри (Форнальс, 85), Гави (Коке, 75), Оярсабаль, Сарабия (Пино, 61), Ферран Торрес (Мерино, 85)

Франция: Льорис, Павар (Дюбуа, 80), Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде, Т. Эрнандес, Чуамени, Погба, Гризманн (Верету, 90+2), Мбаппе, Бензема

Предупреждения: Гави - Погба, Кунде, Мбаппе

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Финал Лиги наций: главное

В финальной стадии играли победители четырех групп Лиги А. Турнир принимала Италия.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

Ранее в полуфиналах Испания победила Италию (2:1), а Франция в феерическом матче обыграла Бельгию (3:2).

Это был второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого стала сборная Португалии.

Автор: Антон Дударь