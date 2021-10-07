Французы отыгрались с 0:2 и забили победный мяч на 90-й минуте

Во втором полуфинальном матче Лиги наций 2020-2021 встречались сборные Бельгии и Франции.

Французская сборная одержала волевую победу и стала вторым финалистом турнира.

К перерыву бельгийская сборная лидировала с преимуществом в два мяча. Сперва Янник Феррейра-Карраско отличился ударом в ближний угол, а затем Ромелу Лукаку красиво пропустил мяч между ног, развернулся, после чего пробил в верхний угол.

После перерыва Франция нашла ресурсы, чтобы отыграться. Сперва Карим Бензема вернул "трехцветных" в игру после паса Килиана Мбаппе, а затем уже сам Мбаппе забил красивым ударом с пенальти.

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В концовке зрители увидели настоящую драму. На 87-й минуте матча бельгийцы забили, но гол Лукаку был отменен из-за офсайда. Следом Поль Погба со штрафного пробил в перекладину, а на 90-й минуте Тео Эрнандес принес французской сборной победу.

Бельгия - Франция - 2:3

Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 - Бензема, 62, Мбаппе, 70 (с пенальти), Т. Эрнандес, 90+1

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско, де Брюйне, Лукаку, Э. Азар (Троссард, 74)

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Л. Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес, Гризманн, Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

Лига наций: что нужно знать

В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.

Финал состоится 10 октября в Милане. В нем Франция сыграет с Испанией. В этот же день в матче за 3-е место бельгийцы сыграют с итальянцами.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

Автор: Антон Дударь