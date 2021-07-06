Йожеф Сабо подчеркнул, что Андрей Шевченко еще будет прогрессировать.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выразил мнение, что Андрей Шевченко должен продолжить работу с главной командой страны.

Сабо цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Шевченко ни в коем случае нельзя уходить. Думаю, у него есть предложения в клубные команды, он себя показал как тренер - что он умница и очень талантливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером", - сказал Сабо.

Напомним, сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, но вылетела после разгромного поражения от Англии (0:4).

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Нынешний контракт Шевченко со сборной Украины истекает в конце 2022 года.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь