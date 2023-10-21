Маурисио Почеттино очень доволен работой Михаила Мудрика.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино дал оценку прогрессу вингера "синих" Михаила Мудрика.

Аргентинский специалист заявил, что украинец сильно изменился с момента их первой встречи. В последние несколько месяцев он стал другим человеком.

"Через три месяца он не совсем другой игрок, потому что мы не волшебники, но он другой человек. Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Важно давать уверенность в жизни и доверять. Когда люди доверяют, они могут быть открытыми и начинают проявлять свой талант в футболе.

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У Мудрика действительно хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом и клубом. Это огромное улучшение.

Речь идет не о том, чтобы дать ему какие-то упражнения или какие-то советы, как двигаться между линиями или одной самой. Это часть его таланта, но самое главное то, что он может чувствовать себя уверенно и счастливо, когда играет в футбол. Тебе нужно чувствовать связь с игрой", - приводит слова Почеттино The Standard.

Напомним, Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе этого года. 2 октября украинский вингер забил дебютный гол за лондонский клуб. На его счету 25 матчей в футболке "синих".

Кроме того, 17 октября Михаил забил дебютный гол в составе национальной сборной Украины. Его гол помог "сине-желтым" победить Мальту в квалификации на Евро-2024.

Добавим, что в турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11-е место, набрав за 8 туров 11 очков.

В субботу, 21 октября, "Челси" сыграет против одного из лидеров лиги - лондонского "Арсенала". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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