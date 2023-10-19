Лондонское дерби примет стадион "Стэмфорд Бридж".

В субботу, 21 октября, состоится центральный поединок девятого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" примет "Арсенал".

Лондонское дерби пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж". Главным арбитром матча назначен Крис Кавана.

"Арсенал" подходит в хорошей форме к поединку против "Челси". "Канониры" не проиграли ни одной игры в текущем сезоне АПЛ, одержав 6 побед и дважды сыграв вничью в 8 играх. Команда Александра Зинченко идет на второй строчке в таблице, набрав 20 очков.

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Команда Михаила Мудрика занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, заработав только 11 очков в восьми играх. Однако, стоит отметить, что в последних играх "Челси" играет гораздо лучше, чем на старте сезона. "Синие" выиграли три подряд матча с общим счетом 7:1.

В прошлом туре АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0. "Челси" разгромил "Бернли" (4:1).

В прошлом сезоне АПЛ "Арсенал" дважды победил "Челси": со счетом 1:0 на выезде в первом круге и со счетом 3:1 на домашнем стадионе в поединке второго круга.

Челси - Арсенал: прогноз

Фаворитом поединка букмекеры считают подопечных Микеля Артеты. На победу "Арсенала" ставки принимаются с коэффициентом 2,28. Победа "Челси" оценивается коэффициентом 3,20. Ничья - 3,50.

По мнению аналитиков, матч "Челси" и "Арсенала" не будет очень результативным. На тотал голов больше 2,5 можно сделать ставку с коэффициентом 1,92. На тотал меньше 2,5 - 1,94.

На гол "Арсенала" в противостоянии с "Челси" букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,26. Гол подопечных Маурисио Почеттино - 1,38.

Наиболее вероятным исхдом матча "Челси" - "Арсенал" аналитики считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 6,80.

Челси - Арсенал: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Челси" - "Арсенал" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS Вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

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