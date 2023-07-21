Алексей Гай жалеет, что имел ранее антиукраинские взгляды.

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Гай извинился у всех за то, что толерировал "ватные" взгляды и не называл Россию агрессором еще в 2014 году.

"Недавно я собрался с силами и перечитал свое интервью 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается. Сегодня я сожалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца. Я искренне извиняюсь у всех, кто уже в 2014 году понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ", - сказал Гай для шоу "ТаТоТаке".

Он предположил, что некоторые люди не поверят в его "раскаяние". Но Гай намерен пройти "личное испытание" до конца.

Видео дня

"Это то, что я больше не могу вычеркнуть. И это то, что останется со мной навсегда. Да и опять - слова тут не главное. Уже полтора года я стараюсь делать определенные поступки, благодаря которым в моей позиции не сомневается мое окружение. Я всегда старался быть честным перед собой: знаю, каким я был. И знаю, что не смогу быть прежним", - добавил Гай.

Пророссийская позиция Алексея Гая

Напомним, Алексей Гай испортил себе репутацию после того, как в 2014 году отказался одеть футболку в поддержку воинов АТО.

С 2016 по 2018 год Гай выступал за российский клуб "Кубань". Кроме того, в 2018 году в интервью Гай заявил, что "не может сказать, что Россия - агрессор, потому что свечу не держал". В 2021 году Алексей цинично высказался о защитниках Украины.

Летом 2023 года Гая хотели пригласить в тренерский штаб первой команды "Шахтера", но болельщики "горняков" решительно выступили против такого назначения, назвав Алексея "русским чертом".

Вас также могут заинтересовать новости: