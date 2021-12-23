Алексей Гай попал в очередной скандал.

Бывший футболист "Черноморца" и "Шахтера" Алексей Гай рассказал о том, как играл в составе ветеранов одесского клуба поединок с ветеранами АТО.

39-летний экс-футболист дал интервью для Ютуб-канала "Прямая красная".

- Тот случай с футболкой, после этого ветераны "Черноморца" играли матч с ветеранами АТО. Вы участвовали в этой игре. Вы поменяли свое мнение или это была такая ситуация, что вы не могли отказаться?

- Спорт - это площадка, которая должна объединять людей. Есть у вас своя точка зрения - пожалуйста. Никто не навязывает, никто не заставляет вас думать по-другому. Это ваш выбор, - сказал Гай.

"Никаких вопросов к АТОшникам - они такие же люди, как и я. От них вообще ничего не зависит, в плане того, куда они идут и что делают. Я вышел на футбольное поле, у меня есть работа, я играю. С кем я сталкиваюсь, друг или враг... Мы, когда идем по улице, не можем знать, кто каких взглядов", - добавил Алексей.

Напомним, что в 2018 году Гай дал интервью, в котором заявил, что не может "сказать, что Россия - агрессор", поскольку "свечку не держал". Ранее в 2014 году полузащитник отказывался одевать перед матчем футболку в поддержку украинской армии.

С 2016 по 2018 год Гай защищал цвета российской "Кубани". Последним клубом Алексея был донецкий "Олимпик". В 2019 году он повесил бутсы на гвоздь. Гай провел 29 матчей за национальную сборную Украины.

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