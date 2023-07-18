Болельщики "Шахтера" не хотят видеть в клубе Алексея Гая, который ранее оправдывал агрессию РФ.

Накануне в СМИ появилась информация, что в "Шахтер" вернулся бывший футболист "горняков" Алексей Гай.

Как сообщает ТаТоТаке, Гай вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Наставник донецкого клуба пригласил Алексея в свою команду и тот уже приступил к работе на сборах в Нидерландах.

Предыдущим местом работы Алексея Гая был "Черноморец", где он занимал должность аналитика и ассистента Романа Григорчука. Во вторник, 18 июля пресс-служба "моряков" сообщила, что Гай покинул одесский клуб.

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Официально "Шахтер" еще не объявлял о назначении Гая помощником Патрика ван Леувена. Однако ультрас "горняков" уже отреагировали на новость о приглашении в клуб бывшего футболиста донецкого клуба.

"Гай - русский черт", - написали в Твиттере ультрас "Шахтера".

Напомним, Алексей Гай оскандалился и испортил себе репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

В 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, футболист переехал в РФ, где два года играл за "Кубань".

Кроме того, в 2018 году в интервью Гай заявил, что не может "сказать, что Россия - агрессор", так как "свечку не держал". В 2021 году экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины пренебрежительно высказался о воинах АТО.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алексей Гай ни разу публично не извинялся за свои высказывания и действия.

Добавим, что карьеру футболиста Алексей Гай завершил в 2019 году. Его последним клубом был донецкий "Олимпик". На счету полузащитника 29 матчей и один гол в составе национальной сборной Украины.

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