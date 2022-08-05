Марлон будет выступать за "Монцу" на правах аренды.

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Марлон продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Бразильский футболист на правах аренды перешел в итальянский клуб "Монца".

Соглашение подписано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

О наличии опции полноценного выкупа права на футболиста не сообщается.

Интерес к Марлону также проявляли "Трабзонспор", "Фиорентина", "Сампдория" и ПСВ.

Напомним, Марлон присоединился к "горнякам" летом прошлого года. За его переход из "Сассуоло" донецкий клуб заплатил 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за донецкий "Шахтер" 22 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

Также в своей карьере бразилец выступал за "Флуминенсе" и каталонскую "Барселону".

По итогам минувшего сезона "Монца" впервые в своей истории вышла в Серию А. 13 августа в стартовом туре элитного дивизиона чемпионата Италии "Монца" дома сыграет против "Торино".

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