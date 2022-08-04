Судейство в Суперкубке УЕФА и на групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов будет автоматизировано.

В сезоне-2022/2023 на матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА официально начнет действовать полуавтоматическая система определения офсайда. Первый раз система будет применена на матче Суперкубка УЕФА-2022.

О внедрении полуавтоматической системы определения офсайда сообщил официальный сайт УЕФА.

"УЕФА в постоянном поиске новых технологических решений, направленных на повышение качества игры и помощь судьям. Полуавтоматическая система определения офсайда – инновационная технология, которая позволит бригадам VAR быстрее и точнее определять положение "вне игры", а это способствует поддержанию ритма игры и последовательности принимаемых решений.

Система готова к использованию в официальных матчах и применению на каждом стадионе Лиги чемпионов", – приводит слова главы Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что новая система будет работать благодаря специальным камерам, способным отслеживать 29 точек тела каждого игрока. Всего с 2020 года было проведено 188 тестов, включая все матчи Лиги чемпионов прошлого сезона, плей-офф женской Лиги чемпионов, решающие матчи других клубных турниров и финальную стадию женского Евро-2022.

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА впервые в истории решил использовать систему видеоассистента рефери (VAR), начиная с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА-2022 сойдутся испанский "Реал" (победитель Лиги чемпионов) и немецкий "Айнтрахт" (победитель Лиги Европы). Игра пройдет 10 августа в Хельсинки. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября. Украину в основном раунде ЛЧ будет представлять "Шахтер". Также в групповой этап главного клубного турнира Европы имеет шанс пробиться "Динамо" Киев, если одолеет "Штурм" в 3-м раунде и победителя пары "Бенфика" - "Митьюлланд" в плей-офф квалификации.

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