Жерсон Родригес будет выступать в чемпионате Франции.

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес отправился в аренду в клуб "Труа", который играет в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Об этом сообщает официальный Twitter "Труа".

Арендное соглашение рассчитано на сезон 2021/2022. Не сообщается, есть ли в контракте опция обязательного выкупа футболиста. Форвард сборной Люксембурга в текущем сезоне трижды появлялся на поле в составе "Динамо" и лишь однажды с первых минут.

"Труа" на этот момент занимает последнюю, двадцатую, позицию в Лиге 1.

Отметим, что в последний день трансферного окна украинский форвард Николай Кухаревич покинул "Труа" и на правах аренды присоединился к бельгийскому клубу "Левен". 20-летний украинец все еще принадлежит к "Труа", но ближайший сезон проведет в аренде в Бельгии. "Левен" сейчас занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии.

Кухаревич этим летом перешел в "Труа" из львовского "Руха". За французскую команду Николай провел всего 13 минут.

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Автор: Артем Будрин