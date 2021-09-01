Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес отправился в аренду в клуб "Труа", который играет в элитном дивизионе чемпионата Франции.
Об этом сообщает официальный Twitter "Труа".
Арендное соглашение рассчитано на сезон 2021/2022. Не сообщается, есть ли в контракте опция обязательного выкупа футболиста. Форвард сборной Люксембурга в текущем сезоне трижды появлялся на поле в составе "Динамо" и лишь однажды с первых минут.
"Труа" на этот момент занимает последнюю, двадцатую, позицию в Лиге 1.
Отметим, что в последний день трансферного окна украинский форвард Николай Кухаревич покинул "Труа" и на правах аренды присоединился к бельгийскому клубу "Левен". 20-летний украинец все еще принадлежит к "Труа", но ближайший сезон проведет в аренде в Бельгии. "Левен" сейчас занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии.
Кухаревич этим летом перешел в "Труа" из львовского "Руха". За французскую команду Николай провел всего 13 минут.
— Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) August 31, 2021