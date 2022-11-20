Карим Бензема пропустит мундиаль в Катаре из-за травмы.

Нападающий национальной сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема не сыграет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Как сообщает официальный сайт федерации футбола Франции, 34-летний форвард в последний момент получил травму, которая не позволит ему сыграть на мундиале.

Карима Бензема, который является действующим обладателем "Золотого мяча", уже исключили из заявки сборной на мировое первенство.

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Французский нападающий почти сразу опубликовал пост в своем Instagram, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

"В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне уступить свое место тому, кто может помочь нашей группе провести замечательный чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку", - написал Бензема.

Также травму форварда "Реала" прокомментировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешама.

"Мне очень жаль Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на этот новый удар, я полностью уверен в своей группе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы справиться с огромным вызовом, который нам предстоит", - приводит слова Дидье Дешама пресс-служба сборной Франции.

По информации СМИ, Дидье Дешам вместо Бензема включит в заявку форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах во всех турнирах.

В составе сборной Франции суммарно провел 30 матчей и забил в них 2 гола.

Примечательно, что Бензема станет первым с 1978 года действующим обладателем "Золотого мяча", который не сыграет на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен, но тогда была иная причина - его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.

Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.

Напомним, на ЧМ-2022 Франция сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса. Поединок Франция - Австралия пройдет 22 ноября в 21:00 по киевскому времени.

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