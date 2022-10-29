Давид Де Хеа в последний раз играл за сборную Испании против Украины в матче Лиги наций в 2020 году.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не поедет на первенство мира в Катар. Он не попал в расширенную заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

В список вошли 55 игроков, среди которых пять вратарей: Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райя ("Брентфорд"), Кепа Аррисабалага ("Челси") и Давид Сория ("Хетафе").

Также в расширенном списке есть Серхио Рамос (ПСЖ), Жорди Альба и Ансу Фати (оба - "Барселона").

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31-летний Де Хеа выступает за сборную Испании с 2014 года и в целом сыграл за национальную команду 45 поединков. Последний раз он играл в составе "Фурии Рохи" осенью 2020 года в матче Лиги наций против сборной Украины. Тогда команда Шевченко победила со счетом 1:0.

Чемпионат мира в Катаре 2022 года: что надо знать

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Испания попала в квартет Е, где сыграет против Германии, Японии и Коста-Рики.

Полный состав всех групп по ссылке.

Также была информация, что футболисты Ирана просят не допустить их на чемпионат мира.

Сборная Украины не получила путевку на турнир, ведь уступила в решающем матче Уэльсу.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года количество участников на турнире достигнет 48 команд.