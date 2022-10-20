Причина обращения - власти Ирана ведут себя жестоко с народом страны.

Группа иранских футболистов и спортивных деятелей обратилась к ФИФА, чтобы организация исключила Иран с ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Причина обращения - власти Ирана ведут себя жестоко с народом страны.

В письме футболистов указано, что "жестокость и воинственность страны в отношении собственного народа достигли критической точки, требуя однозначного и жесткого отграничения от футбольного и спортивного мира". Авторы письма отметили, что футбол не является безопасным местом для женщин или мужчин, в обращении говорится, что женщин "систематически исключают из футбольной экосистемы" в Иране.

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Правила ФИФА гласят, что правительство страны не может управлять национальным футболом, а ни одну категорию людей никто не имеет права лишать возможности посещать матчи. Именно на этом основании от ФИФА просят принять решение о соответствии Ирана ценностям федерации перед ЧМ.

Иран должен сыграть на ЧМ в одной группе с Англией, США и Уэльсом.

Протесты в Иране - что известно

Протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней студентки Махси Амине. Девушку задержали на улице за ненадлежащее ношение хиджаба. 16 сентября ее родственники заявили о смерти девушки от побоев. При этом власти заявили, что у Амини были проблемы с сердцем.

Тысячи людей вышли на улицы, а иранские женщины отрезали волосы и сжигали хиджабы. Протестующие требовали расследовать смерть Амине.

В свою очередь власти жестоко подавляли протесты. Дошло до рейдов по школам. Силовики врывались в классы, арестовывали школьниц, травили учениц слезоточивым газом.

В Iran Human Rights сообщили, по состоянию на 17 октября в ходе общенациональных протестов погибли 215 человек, в том числе 27 детей.