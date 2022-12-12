Именитый итальянский специалист Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский "Реал", может занять пост главного тренера национальной сборной Бразилии.
Как сообщает бразильское издание UOL, местная федерация футбола контактировала с Карло Анчелотти и 63-летний тренер дал согласие возглавить сборную Бразилии.
Журналист Бруно Андраде отметил, что переговоры с тренером "Реала" продолжаются еще с октября. Однако у Анчелотти есть свои требования. Итальянский специалист хочет занять пост главного тренера пятикратных чемпионов мира, но не раньше лета 2023 года, поскольку хочет закончить текущий сезон с мадридским грандом.
Кроме того, для назначения Анчелотти бразильской федерации понадобится выплатить компенсацию "сливочным", ведь контракт итальянца с "Реалом" действует до июня 2024 года. На весенние товарищеские матчи "селесао" планируют пригласить временного тренера.
Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Селесао", которых букмекеры считали главными фаворитами мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.
Карло Анчелотти: карьера и достижения
Анчелотти считается одним из величайших и наиболее успешных специалистов в истории футбола. Он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы.
Карло Анчелотти - первый и единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА (дважды с "Миланом" (2003, 2007) и дважды с "Реалом" (2014, 2022).
Итальянец дважды выигрывал Клубный чемпионат мира, возглавляя "Милан" и "Реал". Анчелотти также является одним из семи человек, которые выигрывали Лигу чемпионов и как игрок, и как тренер.
В качестве главного тренера он работал в командах "Реджана", "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал Мадрид", "Бавария", "Наполи" и "Эвертон".
За период тренерской карьеры провел более 1200 матчей и завоевал более 20 трофеев.