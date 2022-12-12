Карло Анчелотти может возглавить пятикратных чемпионов мира.

Именитый итальянский специалист Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский "Реал", может занять пост главного тренера национальной сборной Бразилии.

Как сообщает бразильское издание UOL, местная федерация футбола контактировала с Карло Анчелотти и 63-летний тренер дал согласие возглавить сборную Бразилии.

Журналист Бруно Андраде отметил, что переговоры с тренером "Реала" продолжаются еще с октября. Однако у Анчелотти есть свои требования. Итальянский специалист хочет занять пост главного тренера пятикратных чемпионов мира, но не раньше лета 2023 года, поскольку хочет закончить текущий сезон с мадридским грандом.

Видео дня

Кроме того, для назначения Анчелотти бразильской федерации понадобится выплатить компенсацию "сливочным", ведь контракт итальянца с "Реалом" действует до июня 2024 года. На весенние товарищеские матчи "селесао" планируют пригласить временного тренера.

Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Селесао", которых букмекеры считали главными фаворитами мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

Карло Анчелотти: карьера и достижения

Анчелотти считается одним из величайших и наиболее успешных специалистов в истории футбола. Он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы.

Карло Анчелотти - первый и единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА (дважды с "Миланом" (2003, 2007) и дважды с "Реалом" (2014, 2022).

Итальянец дважды выигрывал Клубный чемпионат мира, возглавляя "Милан" и "Реал". Анчелотти также является одним из семи человек, которые выигрывали Лигу чемпионов и как игрок, и как тренер.

В качестве главного тренера он работал в командах "Реджана", "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал Мадрид", "Бавария", "Наполи" и "Эвертон".

За период тренерской карьеры провел более 1200 матчей и завоевал более 20 трофеев.

Вас также могут заинтересовать новости: