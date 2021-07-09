Руслану Малиновскому прооперировали грыжу живота.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский успешно перенес операцию на грыже живота.

Фото из больничной палаты обнародовала у себя в Instagram жена игрока Роксана, добавив подпись: "До скорого".

Около 40-50 дней Руслан потратит на реабилитацию после хирургического вмешательства. Ожидается, что он вернется на поле в конце августа, а новый сезон чемпионата Италии начнется 22 августа.

"У Руслана операция, а после нее две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя", - рассказала жена футболиста.

Малиновский участвовал во всех поединках Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой игрой он почувствовал острую боль в животе, поэтому не попал в заявку на игру.

Напомним, что Малиновский стал лучшим плеймейкером в минувшем сезоне Серии А.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

В мае украинец был назван лучшим игроком месяца в Серии А.

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Автор: Артем Будрин