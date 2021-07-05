Руслан Малиновский страдает от грыжи живота.

Ведущий хавбек сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский, который стал лучшим ассистентом Серии А в прошлом сезоне, в ближайшие дни может лечь под нож хирурга.

28-летний полузащитник нуждается в хирургическом вмешательстве, ведь он уже длительное время страдает от грыжи в районе живота.

Об этом сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Сам Руслан в одном из интервью в начале июня признался о необходимости операции. Стоит отметить, что если операция будет проведена, то на восстановление Малиновскому потребуется ориентировочно 40 дней.

Плеймейкер сборной Украины принимал участие во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим противостоянием он почувствовал острую боль приводящей мышцы. Вероятно, это повреждение связано с грыжей.

Новый сезон чемпионата Италии начнется 22 августа. Скорее всего, Руслан успеет вернуться к тренировкам перед стартом нового сезона.

Напомним, что согласно новым оценкам от Transfermarkt, стоимость Малиновского составляет 30 миллионов евро.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

В мае украинец был назван лучшим игроком месяца в Серии А.

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Автор: Артем Будрин